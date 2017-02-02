Рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Києві зріс на 8,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип і ГРВІ на 8,4%, з 30 січня до 1 лютого за медичною допомогою звернулось 13 тисяч 99 осіб. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“Зростання захворюваності відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, за зазначений період захворіло 8 866 дітей — зростання на 8,8%. Зокрема, серед дітей до 1-го року спостерігається зростання захворюваності на 9,2%, від 1 року до 4 років — на 4,7%, від 5 до 9 років — на 9,9%, від 10 до 14 років — на 10,6%, від 15 до 17 років — на 17%”, — зазначив Микола Поворозник.
Також повідомляється, що збільшилась кількість хворих серед школярів на 11,5% і дорослих — на 7,5%
За словами М.Поворозника, за звітний період госпіталізовано 121 особу, з них — 74 дитини.
Як повідомлялося раніше, інтенсивність епідемічного процесу в Україні на низькому рівні: інтенсивний показник нижче епідемічного рівня на 26,2%.