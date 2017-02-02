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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве вырос на 8,4%

Киев • УНН

 • 9349 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,4%, с 30 января по 1 февраля за медицинской помощью обратилось 13 тысяч 99 человек. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве вырос на 8,4%

"Рост заболеваемости происходит как за счет взрослого, так и детского населения. Так, за указанный период заболело 8866 детей - рост на 8,8%. В частности, среди детей до 1 года наблюдается рост заболеваемости на 9,2%, от 1 года до 4 лет - на 4,7%, от 5 до 9 лет - на 9,9%, от 10 до 14 лет - на 10,6%, от 15 до 17 лет - на 17% ", - отметил Николай Поворозник.

Также сообщается, что увеличилось количество больных среди школьников на 11,5% и взрослых - на 7,5%

По словам Н.Поворозника, за отчетный период госпитализированы 121 человек, из них - 74 ребенка.

Как сообщалось ранее, интенсивность эпидемического процесса в Украине на низком уровне: интенсивный показатель ниже эпидемического уровня на 26,2% .

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