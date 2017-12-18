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Рівень води на двох річках Закарпаття досяг історичного максимуму

Рівень води на двох річках Закарпаття досяг історичного максимуму

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Станом на понеділок, 18 грудня, рівень води річок Латориця і Боржава на Закарпатті досяг історичного максимуму катастрофічного паводка 2001 року. Про це на своєму персональному сайті повідомляє голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.

“Станом на 9:00 понеділка найвищий рівень води по р.Боржава проходить у с.Верхні Ремети поблизу Берегова. Вода досягла історичного максимуму катастрофічного паводка 2001 року і протягом сьогоднішнього дня буде проходити по Берегівському району до впадіння в Тису. Дамби вздовж Боржави реконструйовані, тому підтоплень населених пунктів не очікуємо. Ситуація знаходиться під постійним контролем. По р.Латориця найвищий рівень води проходить поблизу Чопа. Висота хвилі — 7,5 м, це також історичний максимум катастрофічного паводка 2001 року. Запас дамби становить ще 1,5 метра, однак основна небезпека не в загрозі переливу, а в тому, чи витримає перенасичене вологою тіло дамби, яка вже 8 днів перебуває під постійним тиском води. За дамбою ведеться постійне спостереження”, — повідомляє Г.Москаль.

У середній течії основних водних артерій Закарпаття вода пішла на спад і повернулася в русла. Наступні дні вода поступово сходитиме із сільськогосподарських угідь самопливом. На підтоплених ділянках у межах населених пунктів воду продовжують відкачувати пересувні та стаціонарні насосні станції. У найбільш постраждалому с.Вільхівка Іршавського району протягом доби рятувальники та водники відкачали близько 6 мільйонів кубометрів води.

Як повідомляв УНН, цьогорічна паводкова хвиля встановила рекорд на Закарпатті.

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