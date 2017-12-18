Уровень воды на двух реках Закарпатья достиг исторического максимума

"По состоянию на 9:00 понедельника высокий уровень воды по г.Боржава проходит в с.Верхние Реметы вблизи Берегово. Вода достигла исторического максимума катастрофического паводка 2001 года и в течение сегодняшнего дня будет проходить по Береговскому району до впадения в Тису. Дамбы вдоль Боржавы реконструированы, поэтому подтоплений населенных пунктов не ожидаем. Ситуация находится под постоянным контролем. По р.Латорица высокий уровень воды проходит вблизи Чопа. Высота волны - 7,5 м, это также исторический максимум катастрофического паводка 2001 года. Запас дамбы составляет еще 1,5 метра, однако основная опасность не в угрозе перелива, а в том, выдержит ли перенасыщенное влагой тело дамбы, которая уже 8 дней находится под постоянным давлением воды. За дамбой ведется постоянное наблюдение", - сообщает Г.Москаль.

В среднем течении основных водных артерий Закарпатья вода пошла на убыль и вернулась в русло. Последующие дни вода постепенно будет сходить с сельскохозяйственных угодий самотеком. На подтопленных участках в пределах населенных пунктов воду продолжают откачивать передвижные и стационарные насосные станции. В наиболее пострадавшем с.Ольховка Иршавского района в течение суток спасатели и водники откачали около 6 млн кубометров воды.

Как сообщал УНН, нынешняя паводковая волна установила рекорд на Закарпатье.