Рішуче засуджуємо: Боррель відреагував на удар рф по Чернігову
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель рішуче засудив удар росіян по Драмтеатру у Чернігові. Про це дипломат написав у X (Twitter - ред.), передає УНН.
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“Рішуче засуджуємо черговий боягузливий і навмисний російський удар по Чернігову , спрямований на університет і театр, в результаті чого загинуло щонайменше 7 мирних жителів, у тому числі дітей, і ще багато отримали поранення.
Зараз, як завжди, ми підтримуємо Україну”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по центру Чернігова напередодні, 19 серпня. Уже 148 людей звернулися за медичною допомогою.
Також є припущення, що основна сила вибуху в Чернігові була спрямована саме на людей, які перебували на відкритій місцевості навколо драмтеатру.
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