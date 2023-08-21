Решительно осуждаем: Боррель отреагировал на удар рф по Чернигову
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель решительно осудил удар россиян по Драмтеатру в Чернигове. Об этом дипломат написал в X (Twitter - ред.), передает УНН.
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“Решительно осуждаем очередной трусливый и преднамеренный российский удар по Чернигову, направленный на университет и театр, в результате чего погибло по меньшей мере 7 мирных жителей, в том числе детей, и еще многие получили ранения.
Сейчас, как всегда, мы поддерживаем Украину”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по центру Чернигова накануне, 19 августа. Уже 148 человек обратились за медицинской помощью.
Также есть предположение, что основная сила взрыва в Чернигове была направлена именно на людей, которые находились на открытой местности вокруг драмтеатра.
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