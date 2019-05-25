Рішення трибуналу у справі моряків є перемогою для України - МЗС

"Ми зробили все, що ми змогли зробити, і трибунал нас сьогодні підтримав. Це дійсно дуже важливо з точки зору гуманітарного аспекту – звільнення наших моряків, звільнення наших кораблів. Те, що сьогодні відбулося – це суттєва для нас перемога, і це визначення того, що ми вибрали вірний шлях захисту наших національних інтересів і нашого суверенітету і наших хлопців, які зараз в Москві", - заявила Зеркаль.

Заступник міністра подякувала суддям за ухвалення "виваженого рішення щодо негайного звільнення українських моряків".

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.