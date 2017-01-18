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Рішення Комітету з питань нацбезпеки і оборони незаконне – Н.Савченко

Рішення Комітету з питань нацбезпеки і оборони незаконне – Н.Савченко

Київ • УНН

 • 7917 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, після засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони заявила, що рішення про виключення її з персонального складу Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони є незаконним, передає кореспондент УНН.

"Сьогоднішнє рішення Комітету з нацбезпеки і оборони україни не є законним",- сказала Н.Савченко.

Вона пояснила, що питання виключення її з персонального складу Комітету з нацбезпеки і оборони сьогодні розглядалося Комітетом ВРУ з питань регламенту.

"Регламентний комітет надав свою відповідь, що ні в законі України "Про комітети ВРУ", ні "Про статус народного депутата" немає виписаних норм про звільнення рядового члена комітету, зате є норми стосовно голови комітету, секретаря і заступника",- уточнила Н.Савченко.

Нагадаємо, Н.Савченко звинуватили у держзраді.

Як повідомляв УНН, Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендував Раді виключити Н.Савченко зі свого складу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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