Рішення Комітету з питань нацбезпеки і оборони незаконне – Н.Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, після засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони заявила, що рішення про виключення її з персонального складу Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони є незаконним, передає кореспондент УНН.
"Сьогоднішнє рішення Комітету з нацбезпеки і оборони україни не є законним",- сказала Н.Савченко.
Вона пояснила, що питання виключення її з персонального складу Комітету з нацбезпеки і оборони сьогодні розглядалося Комітетом ВРУ з питань регламенту.
"Регламентний комітет надав свою відповідь, що ні в законі України "Про комітети ВРУ", ні "Про статус народного депутата" немає виписаних норм про звільнення рядового члена комітету, зате є норми стосовно голови комітету, секретаря і заступника",- уточнила Н.Савченко.
Нагадаємо, Н.Савченко звинуватили у держзраді.
Як повідомляв УНН, Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендував Раді виключити Н.Савченко зі свого складу.