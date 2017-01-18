Решение Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны незаконное - Н.Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Народный депутат Надежда Савченко, после заседания Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны заявила, что решение об исключении ее из персонального состава Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны является незаконным, передает корреспондент УНН.
"Сегодняшнее решение Комитета по нацбезопасности и обороне Украины не является законным", - сказала Н.Савченко.
Она пояснила, что вопрос исключения ее из персонального состава Комитета по нацбезопасности и обороне сегодня рассматривался Комитетом ВРУ по вопросам регламента.
"Регламентный комитет предоставил свой ответ, что ни в законе Украины "О комитетах ВРУ", ни "О статусе народного депутата" нет выписанных норм об увольнении рядового члена комитета, зато есть нормы в отношении главы комитета, секретаря и заместителя", - уточнила Н.Савченко.
Напомним, Н.Савченко обвинили в госизмене.
Как сообщал УНН, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны порекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава.