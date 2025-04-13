рф запустила програму "земський поштальйон" на окупованих територіях України: що приховується за проєктом
Київ • УНН
росія запустила програму "земський поштальйон" на ТОТ України для розселення росіян. "Поштарі" можуть розносити паспорти рф, агітаційні матеріали та повістки для мобілізації.
кремль запустив програму "земський поштальйон" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє УНН.
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У ЦНС вказують, що нова проєкт запущений окупантами слідом за програмами "земський лікар" і "земський вчитель".
Лише за перший місяць заявки подали понад 2000 охочих з 85 регіонів рф, а термін участі вже продовжили до 18 квітня
Зазначається, що метою проєкту є розселення росіян на ТОТ під виглядом цивільної програми.
Насправді ж - це ще один інструмент демографічної колонізації
Там уточнюють, що "поштарі" можуть нести не лише листи, а й:
- російські паспорти;
- агітаційні матеріали;
- повістки для мобілізації.
"Як і "вчителі", ці "цивільні" можуть згодом отримати статус УБД (учасника бойових дій - ред.)... "Поштова програма" - це не про сервіс. Це про контроль, тиск і легітимізацію окупації", - резюмують в ЦНС.
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окупанти відроджують на ТОТ "казачі" формування для контролю та репресій10.04.25, 02:13 • 11861 перегляд