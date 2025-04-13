рф запустила програму "земський поштальйон" на окупованих територіях України: що приховується за проєктом

кремль запустив програму "земський поштальйон" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє УНН.

У ЦНС вказують, що нова проєкт запущений окупантами слідом за програмами "земський лікар" і "земський вчитель".

Лише за перший місяць заявки подали понад 2000 охочих з 85 регіонів рф, а термін участі вже продовжили до 18 квітня

Зазначається, що метою проєкту є розселення росіян на ТОТ під виглядом цивільної програми.

Насправді ж - це ще один інструмент демографічної колонізації