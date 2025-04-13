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рф запустила программу "земский почтальон" на оккупированных территориях Украины: что скрывается за проектом

Киев • УНН

 • 3772 просмотра

россия запустила программу "земский почтальон" на ВОТ Украины для расселения россиян. "Почтальоны" могут разносить паспорта рф, агитационные материалы и повестки для мобилизации.

рф запустила программу "земский почтальон" на оккупированных территориях Украины: что скрывается за проектом

кремль запустив програму "земський поштар" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

У ЦНС вказують, що нова проєкт запущений окупантами слідом за програмами "земський лікар" і "земський вчитель".

Лише за перший місяць заявки подали понад 2000 охочих з 85 регіонів рф, а термін участі вже продовжили до 18 квітня

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою проєкту є розселення росіян на ТОТ під виглядом цивільної програми.

Насправді ж - це ще один інструмент демографічної колонізації

- підкреслюють у ЦНС.

Там уточнюють, що "поштарі" можуть нести не лише листи, а й:

  • російські паспорти;
    • агітаційні матеріали;
      • повістки для мобілізації.

        "Як і "вчителі", ці "цивільні" можуть згодом отримати статус УБД (учасника бойових дій - ред.)... "Поштова програма" - це не про сервіс. Це про контроль, тиск і легітимізацію окупації", - резюмують в ЦНС.

        Нагадаємо

        На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни мілітаризують понад 19 тисяч школярів через проросійське об'єднання "Движение Первых". Дітей готують до служби в армії рф.

        оккупанты возрождают на ВОТ "казачьи" формирования для контроля и репрессий10.04.25, 02:13 • 11821 просмотр

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

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