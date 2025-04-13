рф запустила программу "земский почтальон" на оккупированных территориях Украины: что скрывается за проектом
Киев • УНН
россия запустила программу "земский почтальон" на ВОТ Украины для расселения россиян. "Почтальоны" могут разносить паспорта рф, агитационные материалы и повестки для мобилизации.
кремль запустив програму "земський поштар" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє УНН.
Деталі
У ЦНС вказують, що нова проєкт запущений окупантами слідом за програмами "земський лікар" і "земський вчитель".
Лише за перший місяць заявки подали понад 2000 охочих з 85 регіонів рф, а термін участі вже продовжили до 18 квітня
Зазначається, що метою проєкту є розселення росіян на ТОТ під виглядом цивільної програми.
Насправді ж - це ще один інструмент демографічної колонізації
Там уточнюють, що "поштарі" можуть нести не лише листи, а й:
- російські паспорти;
- агітаційні матеріали;
- повістки для мобілізації.
"Як і "вчителі", ці "цивільні" можуть згодом отримати статус УБД (учасника бойових дій - ред.)... "Поштова програма" - це не про сервіс. Це про контроль, тиск і легітимізацію окупації", - резюмують в ЦНС.
Нагадаємо
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оккупанты возрождают на ВОТ "казачьи" формирования для контроля и репрессий10.04.25, 02:13 • 11821 просмотр