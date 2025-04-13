рф запустила программу "земский почтальон" на оккупированных территориях Украины: что скрывается за проектом

кремль запустив програму "земський поштар" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

У ЦНС вказують, що нова проєкт запущений окупантами слідом за програмами "земський лікар" і "земський вчитель".

Лише за перший місяць заявки подали понад 2000 охочих з 85 регіонів рф, а термін участі вже продовжили до 18 квітня - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою проєкту є розселення росіян на ТОТ під виглядом цивільної програми.

Насправді ж - це ще один інструмент демографічної колонізації - підкреслюють у ЦНС.

Там уточнюють, що "поштарі" можуть нести не лише листи, а й:

російські паспорти;

агітаційні матеріали;

повістки для мобілізації.

"Як і "вчителі", ці "цивільні" можуть згодом отримати статус УБД (учасника бойових дій - ред.)... "Поштова програма" - це не про сервіс. Це про контроль, тиск і легітимізацію окупації", - резюмують в ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни мілітаризують понад 19 тисяч школярів через проросійське об'єднання "Движение Первых". Дітей готують до служби в армії рф.

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