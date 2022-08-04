рф вкрала понад 650 тис. тонн українського зерна: колаборанту Балицькому повідомили про підозру, а активи його родини - арештували

Деталі

Задокументувано злочинну діяльність осіб, які причетні до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 млн доларів США з тимчасово окупованих територій півдня України. Встановлено і зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і членів екіпажу 10 суден рф, на яких транспортують награбоване.

Вже повідомлено про підозру очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області Євгену Балицькому, самопроголошеному виконувачу обов’язків мера міста Бердянськ Олександру Сауленку і «директору» Бердянського морського порту Володимиру Стельмаченку.

Крім того, накладено арешт на майно (у тому числі 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській області) та корпоративні права, які належать Балицькому та його сім’ї, на загальну суму понад 149 млн грн. Також СБУ встановила, що Балицький видав «розпорядження», на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству «Державний зерновий оператор» було незаконно передано майно 7 агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області.

Сауленко спільно з Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно «Zhibek Zholy» під прапором рф.

Також оперативниками задокументовано вивезення морським транспортом викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти та термінали, які розташовані на ТОТ Крим. До вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами рф та Сирії: «Надежда», «Сормовский-48», «Федор», «Матрос Кошка», «Матрос Позынич», «Zhibek Zholy», «Св. Костянтин», «Михаил Ненашев», «LAODICEA».

У результаті незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. На вказані судна та зернову продукція, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт. Туреччина, Єгипет та Ліван відмовились та відмовляються приймати та розвантажувати вказані морські судна.

Оперативники Служби безпеки встановили ще 5 іноземних морських суден, що незаконно вивозять зерно з морських портів тимчасово окупованих українських територій та на які планується накладення арештів. У межах міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США, Туреччини, Лівану та інших держав триває спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі арешту морських суден, які перевозять викрадене українське зерно, в портах їх призначення.

Нагадаємо

Служба безпеки України встановила особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного російськими окупантами "главного управления мвд Херсонской області".