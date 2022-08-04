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рф украла более 650 тыс. тонн украинского зерна: коллаборанту Балицкому сообщили о подозрении, а активы его семьи - арестовали

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Служба безопасности Украины установила причастных к вывозу зерна с оккупированных территорий Херсонщины и Запорожья на сумму более 200 млн долларов, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Задокументирована преступная деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью свыше 200 млн долларов США с временно оккупированных территорий юга Украины. Установлены и предатели, подписавшие разрешения на вывоз зерна, и члены экипажа 10 судов рф, на которых транспортируют награбленное.

Уже сообщено о подозрении главе российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области Евгению Балицкому, самопровозглашённому исполняющему обязанности мэра города Бердянск Александру Сауленко и «директору» Бердянского морского порта Владимиру Стельмаченко.

Кроме того, наложен арест на имущество (в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области) и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье, на общую сумму свыше 149 млн грн. Также СБУ установила, что Балицкий издал «распоряжение», на основании которого на оккупированных территориях была введена временная администрация. В результате этого псевдопредприятию «Государственный зерновой оператор» было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области.

Сауленко совместно со Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно «Zhibek Zholy» под флагом россии.

Также оперативниками задокументирован вывоз морским транспортом угнанных с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых через морские порты и терминалы, расположенные на ВОТ Крыма. К указанной противоправной деятельности российской стороной привлечены морские суда под флагами рф и Сирии: «Надежда», «Сормовский-48», «Федор», «Матрос Кошка», «Матрос Позынич», «Zhibek Zholy», «Св. Константин», «Михаил Ненашев», «LAODICEA».

В результате незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. На указанные суда и зерновую продукцию, которая ими транспортируется, украинским судом наложен арест. Турция, Египет и Ливан отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда.

Оперативники Службы безопасности установили еще 5 иностранных морских судов, незаконно вывозящих зерно из морских портов временно оккупированных украинских территорий и на которые планируется наложение арестов. В рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами США, Турции, Ливана и других государств идет совместное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, в том числе ареста морских судов, перевозящих украденное украинское зерно, в портах их назначения.

Напомним

Служба безопасности Украины установила личности всех коллаборантов и предателей, вступивших в созданное российскими оккупантами "главное управление МВД Херсонской области".

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