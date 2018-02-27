РФ в ООН ветувала резолюцію щодо порушення Іраном ембарго на зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російська Федерація ветувала в Раді безпеки ООН ініційований країнами Заходу проект резолюції щодо тиску на Іран у зв’язку з можливим порушенням Тегераном ембарго ООН на постачання зброї повстанцям у Ємені, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Напередодні пізно ввечері на підтримку резолюції виступили 11 країн, проти були дві. Росія застосувала своє право вето.
У проекті документа йшлося про "додаткові заходи" проти Ірану, якщо ця країна не зупинить імовірну передачу іранських ракет та безпілотників повстанцям-хуситам у Ємені.
"Сьогодні Росія підтримала режим в Ірані, який підтримує тероризм. Якщо Росія збирається й надалі застосувати своє право вето, щоб блокувати дії проти небезпечної та дестабілізаційної поведінки Ірану, то Сполученим Штатам та нашим партнерам доведеться вживати заходів, які росіяни не зможуть блокувати", – заявила посол США в ООН Ніккі Хейлі.
Російський посол ООН Василь Небензя заявив, що резолюція базується на "вибіркових та суперечливих висновках" щодо участі Ірану в громадянській війні між повстанцями-хуситами та підтримуваним Саудівською Аравією урядом.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Радбез ООН проголосував за перемир'я у Сирії.