РФ в ООН ветировала резолюцию о нарушении Ираном эмбарго на оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российская Федерация ветировала в Совете безопасности ООН инициированный странами Запада проект резолюции относительно давления на Иран в связи с возможным нарушением Тегераном эмбарго ООН на поставки оружия повстанцам в Йемене, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Накануне поздно вечером в поддержку резолюции выступили 11 стран, против были две. Россия применила свое право вето.
В проекте документа говорилось о "дополнительных мерах" против Ирана, если эта страна не остановит возможную передачу иранских ракет и беспилотников повстанцам-хуситам в Йемене.
"Сегодня Россия поддержала режим в Иране, который поддерживает терроризм. Если Россия собирается и в дальнейшем применить свое право вето, чтобы блокировать действия против опасного и дестабилизирующего поведения Ирана, то Соединенным Штатам и нашим партнерам придется принимать меры, которые россияне не смогут блокировать", - заявила посол США в ООН Никки Хейли.
Российский посол ООН Василий Небензя заявил, что резолюция базируется на "выборочных и противоречивых выводах" относительно участия Ирана в гражданской войне между повстанцами-хуситами и поддерживаемым Саудовской Аравией правительством.
Напомним, в конце прошлой недели Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии.