рф скинула на Куп'янськ щонайменше пʼять авіабомб: відомо щонайменше про п'ять поранених
Київ • УНН
Російська армія атакувала Куп'янськ, скинувши щонайменше п'ять бомб на місто, поранивши п'ятьох людей. Станом на зараз рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона отримала поранення. Під завалами перебувають ще люди.
Армія рф атакувала Куп'янськ, скинувши на місто щонайменше пʼять авіабомб. Як повідомили у прокуратурі Харківської області, відомо про п'ятьох поранених, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 17 лютого близько 13:20 ворог наніс авіаудари по житлових секторах міста Купʼянськ.
Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років.
Інша — також у будинок. Станом на зараз рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона отримала поранення. Під завалами перебувають ще люди.
У місті є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів.
З інших адрес також відомо про двох поранених чоловіків 69 та 44 років.
Попередньо, держава-агресор скинула на місто щонайменше пʼять авіабомб.
"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Атака рф на Куп'янськ: з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, ще двох людей шукають17.02.24, 16:50 • 29727 переглядiв