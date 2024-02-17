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рф скинула на Куп'янськ щонайменше пʼять авіабомб: відомо щонайменше про п'ять поранених

рф скинула на Куп'янськ щонайменше пʼять авіабомб: відомо щонайменше про п'ять поранених

Київ • УНН

 • 34220 перегляди

Російська армія атакувала Куп'янськ, скинувши щонайменше п'ять бомб на місто, поранивши п'ятьох людей. Станом на зараз рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона отримала поранення. Під завалами перебувають ще люди.

Армія рф атакувала Куп'янськ, скинувши на місто щонайменше пʼять авіабомб. Як повідомили у прокуратурі Харківської області, відомо про п'ятьох поранених, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 17 лютого близько 13:20 ворог наніс авіаудари по житлових секторах міста Купʼянськ.

Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років.

Інша — також у будинок. Станом на зараз рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона отримала поранення. Під завалами перебувають ще люди.

У місті є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів.

З інших адрес також відомо про двох поранених чоловіків 69 та 44 років.

Попередньо, держава-агресор скинула на місто щонайменше пʼять авіабомб.

"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Атака рф на Куп'янськ: з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, ще двох людей шукають17.02.24, 16:50 • 29727 переглядiв

Антоніна Туманова

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