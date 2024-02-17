рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых

Армия рф атаковала Купянск, сбросив на город по меньшей мере пять авиабомб. Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, известно о пяти раненых, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 17 февраля около 13:20 враг нанес авиаудары по жилым секторам города Купянск.

Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Получили ранения две женщины 88 и 67 лет.

Другая - также в дом. По состоянию на сейчас спасатели деблокировали из-под завалов женщину, она получила ранения. Под завалами находятся еще люди.

В городе есть разрушения и повреждения ряда гражданских объектов.

Из других адресов также известно о двух раненых мужчинах 69 и 44 лет.

Предварительно, государство-агрессор сбросило на город по меньшей мере пять авиабомб.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Атака рф на Купянск: из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, еще двух человек ищут