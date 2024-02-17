рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых
Российская армия атаковала Купянск, сбросив по меньшей мере пять бомб на город, ранив пять человек. По состоянию на сейчас спасатели деблокировали из-под завалов женщину, она получила ранения. Под завалами находятся еще люди.
Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли
российские следователи не передадут тело Алексея Навального его родственникам до завершения следствия, несмотря на предыдущие заявления о том, что следствие уже завершено, а его адвокатам и матери отказано в доступе к телу в морге.
Оккупанты перебрасывают танки на север оккупированного Крыма
По сообщению Telegram-канала, в оккупированном Крыму были замечены танки, которые двигались из Севастополя через Симферополь и далее на север, информация об этом была передана украинским вооруженным силам.
Провели два раунда переговоров: Зеленский о соглашении по безопасности с США
Зеленский заявил, что Украина работает над будущими соглашениями по безопасности с США, но сейчас сосредоточена на получении одобрения Конгресса на предоставление жизненно важной военной помощи для сохранения их стратегического партнерства.
Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Днепропетровской областью
Председатель Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что украинские военные уничтожили запущенную россией ракету, которая летела на северо-восток над Криворожским районом.
Атака рф на Купянск: из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, еще двух человек ищут
В Купянске после обстрела оккупантов из-под завалов вытащили 69-летнюю женщину, которую госпитализировали с переломом конечности. Еще двух человек ищут.
У нас план только один - "план А": вице-президент США уверена, что пакет помощи для Украины будет проголосован
Харрис выразила уверенность, что Конгресс одобрит дополнительную военную помощь, жизненно необходимую Украине, при двухпартийной поддержке.
Смерть Навального: российские следователи говорят, что причина до сих пор не установлена
Причина смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме не установлена, о чем следствие сообщило его адвокату.
Армия рф продолжает прицельно бить по жилым кварталам Херсона: количество раненых возросло до трех
По данным местных властей, в результате российского обстрела жилых кварталов в Херсоне погиб один человек, еще трое получили ранения.
Это жизненно важно для нас: Зеленский о пакете помощи от США
Украина ожидает положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи, который является жизненно важным для сохранения американского стратегического партнерства.