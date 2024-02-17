Атака рф на Купянск: из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, еще двух человек ищут

После атаки оккупантов на Купянск из-под завалов достали 69-летнюю женщину, ее госпитализировали с переломом. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"Из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение. Поиски продолжаются, под завалами остаются два человека", - сообщил Синегубов.

Ранее

Как сообщал УНН, около 13:30 в результате обстрела города Купянск разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, повреждены по меньшей мере 5 частных домов.

Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте.