Атака рф на Куп'янськ: з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, ще двох людей шукають
Київ • УНН
У Куп'янську після обстрілу окупантів з-під завалів витягли 69-річну жінку, яку госпіталізували з переломом кінцівки. Ще двох людей шукають.
Після атаки окупантів на Куп’янськ з-під завалів дістали 69-річну жінку, її госпіталізували з переломом. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"З-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, госпіталізована з переломом кінцівки до лікувальної установи. Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей", - повідомив Синєгубов.
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Як повідомляв УНН, близько 13:30 внаслідок обстрілу міста Куп’янськ зруйнований двохповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.
Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.