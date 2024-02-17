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Атака рф на Куп'янськ: з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, ще двох людей шукають

Атака рф на Куп'янськ: з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, ще двох людей шукають

Київ • УНН

 • 29727 перегляди

У Куп'янську після обстрілу окупантів з-під завалів витягли 69-річну жінку, яку госпіталізували з переломом кінцівки. Ще двох людей шукають.

Після атаки окупантів на Куп’янськ з-під завалів дістали 69-річну жінку, її госпіталізували з переломом. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"З-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, госпіталізована з переломом кінцівки до лікувальної установи. Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей", - повідомив Синєгубов.

Раніше

Як повідомляв УНН, близько 13:30 внаслідок обстрілу міста Куп’янськ зруйнований двохповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.

Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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