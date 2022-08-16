рф сконцентрувала навколо України близько 800 одиниць авіатехніки

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«Станом на початок повномасштабних бойових дій навколо України авіаційні угруповання росії становили 700 літальних апаратів - 450 літаків і 250 вертольотів. Повітряні сили та інші сили оборони вже знищили чимало авіаційної техніки ворога, проте противник має можливість поповнювати цей склад, підтягуючи з глибини країни авіаційну техніку. Літаків на сьогоднішній день дещо менше – 430 знаходиться зараз довкола українських кордонів на різних аеродромах білорусі, росії в Криму. Але угруповання гелікоптерів значно зросло і зараз становить понад 360 одиниць, які противник має у розпорядженні близько до кордонів України», - сказав Ігнат.

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За його словами, російські окупанти застосовують різні види авіації.

«Ми фіксуємо польоти стратегічної авіації, далеких бомбардувальників, винищувачів-бомбардувальників Су-34, штурмової авіації. Також є літаки дальнього-рідіолокаційного виявлення А-50, які продовжують працювати як у небі білорусі, так і в небі росії», - розповів представник командування Повітряних сил ЗСУ.

Доповнення

Упродовж 3-4 останніх дні спостерігається зменшення активності російської авіації.