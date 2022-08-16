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рф сконцентрувала навколо України близько 800 одиниць авіатехніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. російська федерація нарощує кількість авіаційної техніки біля кордонів України, наразі 450 літаків і 250 вертольотів. Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

рф сконцентрувала навколо України близько 800 одиниць авіатехніки

Цитата

«Станом на початок повномасштабних бойових дій навколо України авіаційні угруповання росії становили 700 літальних апаратів - 450 літаків і 250 вертольотів. Повітряні сили та інші сили оборони вже знищили чимало авіаційної техніки ворога, проте противник має можливість поповнювати цей склад, підтягуючи з глибини країни авіаційну техніку. Літаків на сьогоднішній день дещо менше – 430 знаходиться зараз довкола українських кордонів на різних аеродромах білорусі, росії в Криму. Але угруповання гелікоптерів значно зросло і зараз становить понад 360 одиниць, які противник має у розпорядженні близько до кордонів України», - сказав Ігнат.

Деталі

За його словами, російські окупанти застосовують різні види авіації.

«Ми фіксуємо польоти стратегічної авіації, далеких бомбардувальників, винищувачів-бомбардувальників Су-34, штурмової авіації. Також є літаки дальнього-рідіолокаційного виявлення А-50, які продовжують працювати як у небі білорусі, так і в небі росії», - розповів представник командування Повітряних сил ЗСУ.

Доповнення 

Упродовж 3-4 останніх дні спостерігається зменшення активності російської авіації.

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