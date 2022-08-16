рф сконцентрировала вокруг Украины около 800 единиц авиатехники

Цитата

« По состоянию на начало полномасштабной войны вокруг Украины авиационные группировки россии составляли 700 летательных аппаратов – 450 самолетов и 250 вертолетов. Воздушные силы и другие силы обороны уже уничтожили немало авиационной техники врага, однако противник может пополнять этот состав, подтягивая из глубины страны авиационную технику. Самолетов на сегодняшний день несколько меньше - 430 находится сейчас вокруг украинских границ на разных аэродромах беларуси, россии в Крыму. Но группировка вертолетов значительно выросла и сейчас составляет более 360 единиц, которые противник располагает близко к границам Украины», - сказал Игнат.

Детали

По его словам, российские оккупанты применяют различные виды авиации.

«Мы фиксируем полеты стратегической авиации, дальних бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовой авиации. Также есть самолеты дальнего-ридиолокационного обнаружения А-50, которые продолжают работать как в небе беларуси, так и в небе россии, - рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Дополнение

За 3-4 последних дня наблюдается уменьшение активности российской авиации.