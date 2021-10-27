РФ пригрозила припинити музейну співпрацю з Нідерландами через "скіфське золото" України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Рішення апеляційного суду Амстердама повернути скіфське золото Україні створило "небезпечний прецедент", який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці між Росією та Нідерландами. Про це заявила речник МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи відповідне рішення Нідерландів, передає УНН.
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"Керуючись виключно політичними мотивами, голландські судді повністю проігнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є культурно-історичною спадщиною народів Кримського півострова, на якій було виявлено ці артефакти і який ніколи не залишали його. Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, в т.ч. між Росією та Нідерландами", - йдеться в коментарі Захарової.
Що було раніше
26 жовтня апеляційний суд Амстердама визнав реліквію українською власністю і ухвалив, що вона має бути передана Україні.
Суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен пояснила, що золото виявлене в Криму, є частиною спадщини України з того часу, як країна стала незалежною у 1991 році.
Росія заявила, що подасть касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів на рішення суду Амстердама щодо “скіфського золота” найближчим часом.