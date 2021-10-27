РФ пригрозила припинити музейну співпрацю з Нідерландами через "скіфське золото" України

Цитата

"Керуючись виключно політичними мотивами, голландські судді повністю проігнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є культурно-історичною спадщиною народів Кримського півострова, на якій було виявлено ці артефакти і який ніколи не залишали його. Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, в т.ч. між Росією та Нідерландами", - йдеться в коментарі Захарової.

Що було раніше

26 жовтня апеляційний суд Амстердама визнав реліквію українською власністю і ухвалив, що вона має бути передана Україні.

Суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен пояснила, що золото виявлене в Криму, є частиною спадщини України з того часу, як країна стала незалежною у 1991 році.

Росія заявила, що подасть касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів на рішення суду Амстердама щодо “скіфського золота” найближчим часом.