РФ пригрозила прекратить музейное сотрудничество с Нидерландами из-за "скифского золота" Украины

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"Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены эти артефакты и никогда не покидали его. Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и подвергает сомнению дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами", - говорится в комментарии Захаровой.

Что было раньше

26 октября апелляционный суд Амстердама признал реликвию украинской собственностью и постановил, что она должна быть передана Украине.

Судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что золото обнаруженое в Крыму, является частью наследия Украины с тех пор, как страна стала независимой в 1991 году.

Россия заявила, что подаст кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по поводу "скифского золота" в ближайшее время.