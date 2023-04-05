рф погрожує ядерною зброєю, щоб стримати західну військову допомогу Україні перед контрнаступом ЗСУ – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У кремлі продовжують намагатися використовувати ядерні погрози для того, щоб стримати військову допомогу Україні зі стороних західних країн, напередодні запланованого Україною контрнаступу. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни, передає УНН.
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У ISW зазначили, що міністр оборони росії сергій шойгу виправдав рішення рф розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки та розвідувальної діяльності поблизу російських і білоруських кордонів.
"Шойгу посилив присутні ядерні погрози РФ, заявивши, що Білорусь має штурмовики з ядерними боєголовками та зенітно-ракетні комплекси "Іскандер-М", - зауважили аналітики Інституту.
У Інституті вивчення війни також вказали, про заяву шойгу, яку він зробив 3 квітня, щодо навчань білоруських ракетних військ в росії з експлуатації зенітно-ракетних комплексів "Іскандер-М", включаючи застосування тактичної ядерної зброї.
"Заяви Шойгу не містять жодної нової інформації про білоруську підготовку і, швидше за все, є частиною інформаційної операції", - підкреслили в ISW.
ISW продовжує говорити, що за їх оцінками, ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким. А розгортання росією тактичної ядерної зброї в білорусі навряд чи вплине на реалії війни в Україні.
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