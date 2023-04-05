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рф погрожує ядерною зброєю, щоб стримати західну військову допомогу Україні перед контрнаступом ЗСУ – ISW

рф погрожує ядерною зброєю, щоб стримати західну військову допомогу Україні перед контрнаступом ЗСУ – ISW

Київ • УНН

 • 663413 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У кремлі продовжують намагатися використовувати ядерні погрози для того, щоб стримати військову допомогу Україні зі стороних західних країн, напередодні запланованого Україною контрнаступу. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни, передає УНН.

Деталі

У ISW зазначили, що міністр оборони росії сергій шойгу виправдав рішення рф розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки та розвідувальної діяльності поблизу російських і білоруських кордонів.

"Шойгу посилив присутні ядерні погрози РФ, заявивши, що Білорусь має штурмовики з ядерними боєголовками та зенітно-ракетні комплекси "Іскандер-М", - зауважили аналітики Інституту.

У Інституті вивчення війни також вказали, про заяву шойгу, яку він зробив 3 квітня, щодо навчань білоруських ракетних військ в росії з експлуатації зенітно-ракетних комплексів "Іскандер-М", включаючи застосування тактичної ядерної зброї.

"Заяви Шойгу не містять жодної нової інформації про білоруську підготовку і, швидше за все, є частиною інформаційної операції", - підкреслили в ISW.

ISW продовжує говорити, що за їх оцінками, ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким. А розгортання росією тактичної ядерної зброї в білорусі навряд чи вплине на реалії війни в Україні.

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