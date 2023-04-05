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рф угрожает ядерным оружием, чтобы сдержать западную военную помощь Украине перед контрнаступлением ВСУ - ISW

рф угрожает ядерным оружием, чтобы сдержать западную военную помощь Украине перед контрнаступлением ВСУ - ISW

Киев • УНН

 • 663413 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В кремле продолжают пытаться использовать ядерные угрозы для того, чтобы сдержать военную помощь Украине со стороны западных стран, накануне запланированного Украиной контрнаступления. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны, передает УНН.

Детали

В ISW отметили, что министр обороны россии сергей шойгу оправдал решение рф разместить тактическое ядерное оружие в беларуси, обвинив НАТО в активизации боевой подготовки и разведывательной деятельности вблизи российских и белорусских границ.

"Шойгу усилил присутствующие ядерные угрозы РФ, заявив, что Беларусь имеет штурмовики с ядерными боеголовками и зенитно-ракетные комплексы "Искандер-М", - сказали аналитики Института.

В Институте изучения войны также указали, о заявлении Шойгу, которое он сделал 3 апреля, относительно учений белорусских ракетных войск в россии по эксплуатации зенитно-ракетных комплексов "Искандер-М", включая применение тактического ядерного оружия.

"Заявления Шойгу не содержат никакой новой информации о белорусской подготовке и, скорее всего, являются частью информационной операции", - подчеркнули в ISW.

ISW продолжает говорить, что по их оценкам, риск ядерной эскалации остается чрезвычайно низким. А развертывание россией тактического ядерного оружия в беларуси вряд ли повлияет на реалии войны в Украине.

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