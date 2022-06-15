рф не буде проводити “референдуми” на окупованих територіях, а призначатиме росіян на керівні посади - Данілов

Цитата

“Це класична форма. Спочатку взяти допомогу тих колаборантів, зрадників, які погодилися на певний період очолювати ті чи інші інституції, але тепер росія знімає всі маски та ставить громадян рф на керування тими територіями, які є тимчасово захопленими. Це ще раз говорить про те, що вони не будуть, ймовірно, проводити „референдуми“, а просто росіян призначатимуть на посади”, — розповів Данілов.

Деталі

За його словами, таким чином росія навіть не спробує легітимізувати приєднання окупованих територій, а просто братиме їх під свій контроль.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо проведення “референдуму” на тимчасово-окупованих територіях України, заявив, що проведення “референдумів” має відбуватися за законами, які регулюються конкретними нормами. росія порушує будь-які норми міжнародного права, гвалтуючи цивільне населення під егідою “звільнення”, що є нацизмом та фашизмом.

Раніше повідомлялося, що окупанти в Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до рф. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове “соціальне опитування”.