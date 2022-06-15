рф не буде проводити “референдуми” на окупованих територіях, а призначатиме росіян на керівні посади - Данілов

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 23739 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 67394 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 112202 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 164005 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 162334 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 165561 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 144588 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114230 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107368 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 301588 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 114547 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 84203 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 169475 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 71984 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 60110 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 169469 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 301584 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 564200 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 508572 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 709643 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 30581 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 84203 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 114547 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141101 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 154753 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

рф не буде проводити “референдуми” на окупованих територіях, а призначатиме росіян на керівні посади - Данілов

рф не буде проводити “референдуми” на окупованих територіях, а призначатиме росіян на керівні посади - Данілов

Київ • УНН

 • 113711 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Ймовірно росія не потребуватиме проведення “референдумів” на тимчасово захоплених територіях через призначення росіян на керівні посади. Таку думку висловив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Це класична форма. Спочатку взяти допомогу тих колаборантів, зрадників, які погодилися на певний період очолювати ті чи інші інституції, але тепер росія знімає всі маски та ставить громадян рф на керування тими територіями, які є тимчасово захопленими. Це ще раз говорить про те, що вони не будуть, ймовірно, проводити „референдуми“, а просто росіян призначатимуть на посади”, — розповів Данілов.

Деталі

За його словами, таким чином росія навіть не спробує легітимізувати приєднання окупованих територій, а просто братиме їх під свій контроль.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо проведення “референдуму” на тимчасово-окупованих територіях України, заявив, що проведення “референдумів” має відбуватися за законами, які регулюються конкретними нормами. росія порушує будь-які норми міжнародного права, гвалтуючи цивільне населення під егідою “звільнення”, що є нацизмом та фашизмом.

Раніше повідомлялося, що окупанти в Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до рф. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове “соціальне опитування”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$85,113.80
Золото
$3,147.20
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,907.71