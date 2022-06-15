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рф не будет проводить "референдумы" на оккупированных территориях, а будет назначать россиян на руководящие должности - Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Вероятно, россия не будет нуждатся в проведении “референдумов” на временно захваченных территориях из-за назначения россиян на руководящие должности. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Это классическая форма. Сначала взять помощь тех коллаборантов, предателей, которые согласились на определенный период возглавлять те или другие институции, но теперь россия снимает все маски и ставит граждан на управление теми территориями, являющимися временно захваченными. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить „референдумы“, а просто россиян будут назначаться на должности”, — рассказал Данилов.

Детали

По его словам, таким образом россия даже не попытается легитимизировать присоединение оккупированных территорий, а просто будет брать их под свой контроль.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вопрос о проведении “референдума” на временно-оккупированных территориях Украины, заявил, что проведение “референдумов” должно происходить по законам, которые регулируются конкретными нормами. россия нарушает любые нормы международного права, насилуя гражданское население под эгидой “освобождения”, что является нацизмом и фашизмом.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к рф. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый “социальный опрос”.

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