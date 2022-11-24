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рф готує війська до "загострення" на кордоні, можуть бути російські провокації - Генштаб

рф готує війська до "загострення" на кордоні, можуть бути російські провокації - Генштаб

Київ • УНН

 • 408864 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. росія готує свої окупаційні війська до так званого «загострення» на російсько-українському кордоні. Рашисти поширюють інформацію, що це станеться нібито в період до 28 листопада. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого загострення обстановки в період з 23 до 28 листопада на російсько-українському кордоні. Ворог нібито очікує, що НАТО та Україна захочуть захопити прикордонні райони «миролюбивої» білорусі та росії», - розповів Громов.

Він зазначив, що це нагадує сценарій вже проведених білорусами навчань у вересні поточного року.

«На тлі цього російські війська у бєлгородській області мають встановити мінно-вибухове загородження, щоб не допустити так звані «українські ДРГ». Враховуючи це, можуть бути російські провокації на кордоні», - сказав Громов.

Доповнення

Генштаб ЗСУ звернувся із заявою до білорусів не дати втягнути себе у війну росії проти України та попередив про можливий теракт на Білоруській АЕС.

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