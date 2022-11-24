рф готує війська до "загострення" на кордоні, можуть бути російські провокації - Генштаб

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«Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого загострення обстановки в період з 23 до 28 листопада на російсько-українському кордоні. Ворог нібито очікує, що НАТО та Україна захочуть захопити прикордонні райони «миролюбивої» білорусі та росії», - розповів Громов.

Він зазначив, що це нагадує сценарій вже проведених білорусами навчань у вересні поточного року.

«На тлі цього російські війська у бєлгородській області мають встановити мінно-вибухове загородження, щоб не допустити так звані «українські ДРГ». Враховуючи це, можуть бути російські провокації на кордоні», - сказав Громов.

Доповнення

Генштаб ЗСУ звернувся із заявою до білорусів не дати втягнути себе у війну росії проти України та попередив про можливий теракт на Білоруській АЕС.