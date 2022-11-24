рф готовит войска к "обострению" на границе, могут быть российские провокации - Генштаб

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«Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному обострению обстановки в период с 23 по 28 ноября на российско-украинской границе. Враг якобы ожидает, что НАТО и Украина захотят захватить приграничные районы «миролюбивой» беларуси и россии», - рассказал Громов.

Он отметил, что это напоминает сценарий уже проведённых белорусами учений в сентябре текущего года.

«На фоне этого российские войска в белгородской области должны установить минно-взрывное заграждение, чтобы не допустить так называемые «украинские ДРГ». Учитывая это, могут быть российские провокации на границе», – сказал Громов.

Дополнение

Генштаб ВСУ обратился с заявлением к белорусам не дать втянуть себя в войну россии против Украины и предупредил о возможном теракте на Белорусской АЭС.