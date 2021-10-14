Результат “недолугої політики”: Степанов пояснив причини стрибка захворюваності на COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Різке зростання захворюваності на COVID-19 в Україні є результатом скасування базових карантинних обмежень в державі. Про це заявив колишній міністр охорони і здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Народ проти” з Наташею Влащенко, передає УНН.
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“До колективного імунітету нам ще дуже далеко, у нас лише 15% людей щеплено двома дозами. На превеликий жаль, 18 тисяч (хворих на COVID-19 за добу — ред.) — це далеко не межа, у нас буде набагато більше. У нас зростає госпіталізація. Це — результат, скажімо так, тієї недолугої політики, яка була останні три місяці з точки зору скасування базових карантинних обмежень”, — заявив Степанов.
Деталі
Він нагадав, що навіть міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на масових заходах дозволяв собі навіть не тримати маску в руках.
Додамо
Раніше ексміністр прогнозував до 25 тисяч хворих на коронавірус за добу під час піку хвороби.
Довідково
В Україні зафіксовано вже 2,597 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 жовтня, — 18,8 тисяч, значно більше, ніж осінній антирекорд, встановлений минулого тижня.