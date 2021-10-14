Результат "бестолковой политики": Степанов объяснил причины скачка заболеваемости COVID-19 в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Украине является результатом отмены базовых карантина в государстве. Об этом заявил бывший министр охраны и здоровья Максим Степанов в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко, передает УНН.
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“До коллективного иммунитета нам еще очень далеко, у нас только 15% людей привито двумя дозами. К большому сожалению, 18000 (больных COVID-19 в сутки — ред.) — это далеко не предел, у нас будет гораздо больше. У нас растет госпитализация. Это — результат, скажем так, той бестолковой политики, которая была последние три месяца с точки зрения отмены базовых карантина”, — заявил Степанов.
Детали
Он напомнил, что даже министр здравоохранения Виктор Ляшко на массовых мероприятиях позволял себе даже не держать маску в руках.
Добавим
Ранее экс-министр прогнозировал в 25 тысяч больных коронавирусом за сутки во время пика болезни.
Справка
В Украине зафиксировано уже 2,597 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 октября, — 18,8 тысяч, значительно больше, чем осенний антирекорд, установленный на прошлой неделе.