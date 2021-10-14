Черговий антирекорд осені: в Україні вже 2,59 млн випадків COVID-19, за добу - 18 881

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,597 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 жовтня, — 18,8 тисяч, значно більше, ніж осінній антирекорд, встановлений минулого тижня. Госпіталізовано за добу при цьому 4,6 тисячі осіб, що менше показника днем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата

“Всього за добу 13 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 748, медпрацівників — 368)”, — йдеться у повідомленні;

Деталі

Також за минулу добу:
— госпіталізовано — 4 633 особи;
— летальних випадків — 412;
— одужало — 7 630 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 2 597 275 осіб;
— одужало — 2 311 991 особа;
— летальних випадків — 59 935;
— проведено ПЛР-тестувань — 13 442 985.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження “жовтої” та “червоної” зон. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня.

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