Очередной антирекорд осени: в Украине уже 2,59 млн случаев COVID-19, за сутки - 18 881

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,597 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 октября, - 18,8 тыс., значительно больше, чем осенний антирекорд, установленный на прошлой неделе. Госпитализировано за сутки при этом 4,6 тысячи человек, что меньше показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.