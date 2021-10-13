Більше 25 тисяч за добу: Степанов дав прогнози щодо піку захворюваності на COVID-19

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“Я не хочу когось лякати, але „Дельта“ штам набагато складніший. Ви бачите, що зараз підвищилася смертність серед дітей, які хворіють на коронавірус. Я думаю, що сьогодні ми маємо 16 тис., завтра в нас буде мінімум 18 тис. І думаю, що за таких темпів ми вийдемо до понад 25 тис. за добу. Але головне, треба дивитися на кількість важких хворих”, — додав він.

Деталі

За словами ексміністра, наразі необхідно направити зусилля на підготовку лікарень до нової хвилі коронавірусу, яка вже поступово на підході.

“Зараз треба максимально насичувати лікарні специфічними лікарськими засобами...Хочу нагадати, що рішення про додаткові лікарські засоби було ухвалено ще у квітні минулого року. Тобто, ми вже тоді почали готуватися до нової хвилі, яка могла бути в нашій країні. Але, зараз ми не просто втратили 3 місяці даремно, ми зробили все щоб мати найгірший розвиток сценарію з коронавірусом”, — додав Степанов.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,57 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 жовтня, — 16,3 тисячі, лише трохи менше, ніж осінній антирекорд, встановлений минулого тижня. Госпіталізовано за добу при цьому 4,9 тисячі осіб, більше ніж подвоєння проти показника днем раніше.