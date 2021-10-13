"Ковід" наступає: в Україні вже 2,57 млн випадків COVID-19, за добу - 16 309

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,57 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 жовтня, - 16,3 тисячі, лише трохи менше, ніж осінній антирекорд, встановлений минулого тижня. Госпіталізовано за добу при цьому 4,9 тисячі осіб, більше ніж подвоєння проти показника днем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.