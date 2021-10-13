"Ковид" наступает: в Украине уже 2,57 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 309

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,57 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 октября, - 16,3 тысячи, только немного меньше, чем осенний антирекорд, установленный на прошлой неделе. Госпитализировано за сутки при этом 4,9 тысячи человек, более чем удвоение по сравнению с показателем днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.