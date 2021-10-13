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Более 25 тысяч за сутки: Степанов дал прогнозы относительно пика заболеваемости COVID-19

Более 25 тысяч за сутки: Степанов дал прогнозы относительно пика заболеваемости COVID-19

Киев  •  УНН

 • 23348 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Бывший министр охраны и здоровья Максим Степанов прогнозирует в 25 тысяч больных коронавирусом в сутки во время пика болезни. Об этом он заявил во время ток-шоу на телеканале "Наш", передает УНН.

Цитата

"Я не хочу кого-то пугать, но “Дельта “штамм гораздо сложнее. Вы видите, что сейчас повысилась смертность среди детей, страдающих коронавирусом. Я думаю, что сегодня мы имеем 16 тыс., завтра у нас будет минимум 18 тыс. и думаю, что при таких темпах мы выйдем к более 25 тыс. в сутки. Но главное, надо смотреть на количество тяжелых больных”, — добавил он.

Детали

По словам экс-министра, сейчас необходимо направить усилия на подготовку больниц к новой волне коронавируса, которая уже постепенно на подходе.

“Сейчас надо максимально насыщать больницы специфическими лекарственными средствами ... Хочу напомнить, что решение о дополнительных лекарственные средства было принято еще в апреле прошлого года. То есть, мы уже тогда начали готовиться к новой волне, которая могла быть в нашей стране. Но, сейчас мы не просто потеряли 3 месяца зря, мы сделали все чтобы наихудшее развитие сценария с коронавирусом”, — добавил Степанов.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 2,57 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 октября, — 16,3 тысячи, лишь немногим меньше, чем осенний антирекорд, установленный на прошлой неделе. Госпитализировано за сутки при этом 4,9 тысячи человек, более удвоение против показателя днем ранее.

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