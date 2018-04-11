Резонансна ДТП у Харкові: суд сьогодні продовжить допит свідків
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні у Київському районному суді Харкова відбудеться чергове засідання у справі резонансної ДТП, що сталася у центрі міста 18 жовтня минулого року, передає кореспондент УНН.
Судове засідання розпочнеться о 14:00. Цього разу суд продовжить допитувати свідків аварії. Всього у справі близько 15 свідків, суд вже вислухав шістьох з них.
Нагадаємо, 18 жовтня минулого року у центрі міста Харкова сталася трагічна аварія. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мєчнікова, після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.
Наразі суд вже допитав всіх потерпілих, частину свідків та водійку Lexus. Зайцева визнала свою провину, а от водій Touareg Дронов провину не визнає та обіцяє давати покази після всіх свідків.