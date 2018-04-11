Резонансное ДТП в Харькове: суд сегодня продолжит допрос свидетелей

Судебное заседание начнется в 14:00. На этот раз суд продолжит допрашивать свидетелей аварии. Всего по делу около 15 свидетелей, суд уже выслушал шестерых из них.

Напомним, 18 октября прошлого года в центре города Харькова произошла трагическая авария. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул.Сумской и переулка Мечникова, после столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

Сейчас суд уже допросил всех потерпевших, часть свидетелей и водитель Lexus. Зайцева признала свою вину, а вот водитель Touareg Дронов вину не признает и обещает давать показания после всех свидетелей.