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Резонансное ДТП в Харькове: суд сегодня продолжит допрос свидетелей

Резонансное ДТП в Харькове: суд сегодня продолжит допрос свидетелей

Киев  •  УНН

 • 10370 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня в Киевском районном суде Харькова состоится очередное заседание по делу резонансного ДТП, произошедшего в центре города 18 октября прошлого года, передает корреспондент УНН.

Судебное заседание начнется в 14:00. На этот раз суд продолжит допрашивать свидетелей аварии. Всего по делу около 15 свидетелей, суд уже выслушал шестерых из них.

Напомним, 18 октября прошлого года в центре города Харькова произошла трагическая авария. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул.Сумской и переулка Мечникова, после столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

Сейчас суд уже допросил всех потерпевших, часть свидетелей и водитель Lexus. Зайцева признала свою вину, а вот водитель Touareg Дронов вину не признает и обещает давать показания после всех свидетелей.

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