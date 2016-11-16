Резолюція ООН надасть сили відстоювати продовження санкцій проти Росії - Р.Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Схвалення резолюції ГА ООН про права людини в окупованому Росією Криму надасть сили відстоювати продовження санкцій проти Росії. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.
“Резолюція ООН надасть нам сили для того, аби послідовно відстоювати продовження санкцій, особливо на європейських майданчиках. Також вона дозволить нам вимагати від спеціалізованих структур, міжнародних організацій, зокрема, ООН і ОБСЄ, спрямування на кримську територію, тимчасово окупованою Росією, моніторингової місії. Ми також можемо наполягати на інших санкціях, які можуть бути здійснені проти Росії, зокрема, у міжнародних судах”, – сказав Р.Чубаров.
Він також зазначив, що резолюція посідає головне місце серед рішень і дій, прийнятих стосовно Криму, бо вона "закріпила на міжнародному рівні, через документ ООН, ту термінологію, яку категорично завжди заперечувала Росія – те, що Росія є країною, яка окупувала чужу територію".
Нагадаємо, що за документ проголосували 73 делегації, 76 утрималися. Деякі делегації взагалі не голосували.
Як повідомляв УНН, проти українського проекту резолюції щодо становища з правами людини в анексованому Росією Криму на засіданні третього комітету Генеральної асамблеї ООН з прав людини виступили 23 країни, серед яких Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Сербія.