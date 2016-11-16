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Резолюция ООН придаст силы отстаивать продление санкций против России - Р.Чубаров

Резолюция ООН придаст силы отстаивать продление санкций против России - Р.Чубаров

Киев • УНН

 • 7319 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Принятие резолюции ГА ООН о правах человека в оккупированном Россией Крыму придаст силы отстаивать продление санкций против России. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Резолюция ООН даст нам силы для того, чтобы последовательно отстаивать продление санкций, особенно на европейских площадках. Также она позволит нам требовать от специализированных структур, международных организаций, в частности, ООН и ОБСЕ, направление на крымскую территорию, временно оккупированную Россией, мониторинговой миссии. Мы можем настаивать на других санкциях, которые могут быть осуществлены против России, в частности, в международных судах", - сказал Р.Чубаров.

Он также отметил, что резолюция занимает главное место среди решений и действий, принятых по Крыму, потому что она "закрепила на международном уровне, через документ ООН, ту терминологию, которую категорически всегда отрицала Россия - то, что Россия является страной, которая оккупировала чужую территорию".

Напомним, что за документ проголосовали 73 делегации, 76 воздержались. Некоторые делегации вообще не голосовали.

Как сообщал УНН, против украинского проекта резолюции о положении с правами человека в аннексированном Россией Крыму на заседании третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН по правам человека выступили 23 страны, среди которых Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Сербия.

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