Резніков заявив, що прийняття України в НАТО – це чисто політичне рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прийняття України до НАТО – це чисто політичне рішення. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в програмі “Свобода слова” Савіка Шустера, передає кореспондент УНН.
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“Прийняття України в Альянс — це чисто політичне рішення країн Альянсу...Я спілкувався з послами, які представляють Альянс. Всі говорили: „Ваш час при прийде“... Але дійсно, європейські країни, особливо, які учасники Альянсу враховують позицію Путіна”, — розповів Резніков.
Деталі
За його словами, представники країн ЄС розуміють, що вступ України до НАТО — це загострення відносин з президентом Росії Володимиром Путіним.
Доповнення
Посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі можливе через 10 років, в той час, як стати членом Європейського Союзу Україна зможе через 15 років.
Як повідомляв УНН, у НАТО розвіяли топ-5 міфів про Альянс. Один з головних полягає в тому, що Україна “не отримає членство”.
Союзники по НАТО вітають прагнення України вступити в НАТО і підтримують рішення, прийняте на саміті в Бухаресті в 2008 році, про те, що Україна стане членом Північноатлантичного союзу.
“Рішення щодо членства в НАТО приймаються кожним індивідуальним заявником і 30 країнами-членами НАТО. Росія не має права втручатися і не може накласти вето на такий процес”, — підкреслили в Альянсі.
У НАТО також підкреслили, що відкидають будь-яку ідею про сфери впливу в Європі — вони “є частиною історії і повинні залишатися частиною історії”.