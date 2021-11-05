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Резніков заявив, що прийняття України в НАТО – це чисто політичне рішення

Київ • УНН

 • 29887 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прийняття України до НАТО – це чисто політичне рішення. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в програмі “Свобода слова” Савіка Шустера, передає кореспондент УНН.

Резніков заявив, що прийняття України в НАТО – це чисто політичне рішення

Цитата

“Прийняття України в Альянс — це чисто політичне рішення країн Альянсу...Я спілкувався з послами, які представляють Альянс. Всі говорили: „Ваш час при прийде“... Але дійсно, європейські країни, особливо, які учасники Альянсу враховують позицію Путіна”, — розповів Резніков.

Деталі

За його словами, представники країн ЄС розуміють, що вступ України до НАТО — це загострення відносин з президентом Росії Володимиром Путіним.

Доповнення

Посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі можливе через 10 років, в той час, як стати членом Європейського Союзу Україна зможе через 15 років.

Як повідомляв УНН, у НАТО розвіяли топ-5 міфів про Альянс. Один з головних полягає в тому, що Україна “не отримає членство”.

Союзники по НАТО вітають прагнення України вступити в НАТО і підтримують рішення, прийняте на саміті в Бухаресті в 2008 році, про те, що Україна стане членом Північноатлантичного союзу.

“Рішення щодо членства в НАТО приймаються кожним індивідуальним заявником і 30 країнами-членами НАТО. Росія не має права втручатися і не може накласти вето на такий процес”, — підкреслили в Альянсі.

У НАТО також підкреслили, що відкидають будь-яку ідею про сфери впливу в Європі — вони “є частиною історії і повинні залишатися частиною історії”.

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