Резников заявил, что принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение

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“Принятие Украины в Альянс — это чисто политическое решение стран Альянса. Я общался с послами, представляющими Альянс. Все говорили: "Ваше время при придет"“ Но действительно, европейские страны, особенно участники Альянса учитывают позицию Путина”, — рассказал Резников.



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По его словам, представители стран ЕС понимают, что вступление Украины в НАТО — это обострение отношений с президентом России Владимиром Путиным.

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что членство нашего государства в Североатлантическом альянсе возможно через 10 лет, в то время, как стать членом Европейского Союза Украина сможет через 15 лет.

Как сообщал, в НАТО развеяли топ-5 мифов об альянсе. Один из главных заключается в том, что Украина“не получит членство”.

Союзники по НАТО приветствуют стремление Украины вступить в НАТО и поддерживают решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Североатлантического союза.

" Решения о членстве в НАТО принимаются каждым индивидуальным заявителем и 30 странами-членами НАТО. Россия не имеет права вмешиваться и не может наложить вето на такой процесс”, — подчеркнули в Альянсе.

В НАТО также подчеркнули, что отвергают любую идею о сферах влияния в Европе — они “являются частью истории и должны оставаться частью истории”.