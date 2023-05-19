Резніков: російська армія щодня використовує проти українців 25-30 тисяч снарядів різного калібру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив колосальну кількість снарядів, яку армія росії витрачає за добу війни проти України. Він зазначив, що це число сягає 25-30 тисяч. Це набагато менше, ніж раніше, але все одно вагома кількість. Про це він повідомив на Україно-американському форумі, пише УНН.
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"За нашими підрахунками росіяни витрачали до 60 тисяч снарядів різного калібру проти українців вдень і вночі. Станом на сьогодні, за нашими підрахунками, вони вже використовують на добу 25-30 тисяч снарядів різного калібру. Це теж дуже-дуже багато", - повідомив глава Міноборони.
Доповнення
Також Олексій Резніков додав, що країни Північноатлантичного альянсу не були належним чином підготовлені до війни, оскільки їхні алгоритми дій були спрямовані на мирний період.
"Процедури, які сьогодні є в НАТО - правильні, логічні, мудрі, але не для воєнного часу. Той режим, у якому нам довелося здійснювати забезпечення ЗСУ, - до цього країни НАТО не були готові", - сказав Резніков.
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