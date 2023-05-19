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Резников: российская армия ежедневно использует против украинцев 25-30 тысяч снарядов разного калибра

Киев • УНН

 • 545223 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил колоссальное количество снарядов, которое армия россии тратит за сутки войны против Украины. Он отметил, что это число достигает 25-30 тысяч. Это гораздо меньше, чем раньше, но все равно весомое количество. Об этом он сообщил на Украино-американском форуме, пишет УНН.

Цитата

"По нашим подсчетам россияне тратили до 60 тысяч снарядов различного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодня, по нашим подсчетам, они уже используют в сутки 25-30 тысяч снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много", - сообщил глава Минобороны.

Дополнение

Также Алексей Резников добавил, что страны Североатлантического альянса не были должным образом подготовлены к войне, поскольку их алгоритмы действий были направлены на мирный период.

"Процедуры, которые сегодня есть в НАТО - правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, - к этому страны НАТО не были готовы", - сказал Резников.

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