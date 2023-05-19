Резников: российская армия ежедневно использует против украинцев 25-30 тысяч снарядов разного калибра

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"По нашим подсчетам россияне тратили до 60 тысяч снарядов различного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодня, по нашим подсчетам, они уже используют в сутки 25-30 тысяч снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много", - сообщил глава Минобороны.

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Также Алексей Резников добавил, что страны Североатлантического альянса не были должным образом подготовлены к войне, поскольку их алгоритмы действий были направлены на мирный период.

"Процедуры, которые сегодня есть в НАТО - правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, - к этому страны НАТО не были готовы", - сказал Резников.

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