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Резніков показав кадри з українськими козаками на червоній площі. Натякнув яким буде наступний парад у москві?

Київ • УНН

 • 4709223 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністр оборони України у своєму Twitter показав кадри з українськими козаками на червоній площі у москві. Щоправда, взяті вони з кліпу Майкла Джексона, пише УНН.

У фрагменті кліпу на пісню Black Or White Джексон в оточенні козаків танцює на фоні декорації, у якій вгадується червона площа та собор Василя Блаженного, що на ній розташований.

Цитата

«Геній Майкла Джексона був у музиці… а й у прогнозі майбутнього. Українські козаки на Червоній площі у Москві. Одного разу, одного разу!», - підписав відео Резніков.

The Genius of Michael Jackson was not only in music… but also in predicting the future.
Ukrainian Cossacks on the Red Square in moscow.
One day, one day!.. pic.twitter.com/IN6YqNnUPx

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 9, 2023

Нагадаємо

Сьогодні у москві відбувся парад, повітряну частину якого параду скасували в останній момент.

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