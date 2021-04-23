Резніков: Путін офіційно визнав "ЛНР“та “ДНР” та фактично вивів Росію з Мінських угод

Цитата

“Ми з вами почули офіційне визнання двох квазі-утворень окупаційних режимів з відповідними абревіатурами „ЛНР“ та „ДНР“. Це по суті вихід з Мінських угод, тому що в Мінських угодах немає такого поняття. Є ОРДЛО України, тобто окремі райони Донецької та Луганської областей. До того моменту всі представники РФ в переговорах завжди говорили, що це Україна. Щойно президент Путін назвав ті два угрупування, він їх визнав. Це означає, що тільки що почули заяву про вихід з Мінських угод з боку Росії”, — сказав Резніков.

За його словами, заяву Путіна необхідно проаналізувати в нормандському форматі та ОБСЄ.

Резніков також зауважив, що за міжнародним правом офіційні заяви від імені держави можуть бути від Президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ.

Що було раніше

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, а з питань Донбасу порадив спершу поговорити із “ДНР” та “ЛНР”.

Контекст

20 квітня Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

Путін 22 квітня відмовився від зустрічі на Донбасі, заявивши у відповідь про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — у Москві, а з питань Донбасу порадив спершу поговорити із “ДНР” та “ЛНР”. За словами Путіна, якщо Зеленський хоче почати відновлення відносин з РФ, Москва буде це вітати.

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.

На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин напередодні відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович. “Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він в ефірі телеканалу “Україна 24”.