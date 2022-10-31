Резніков: настав час всьому світу надати росії статус держави-терориста
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков закликав весь світ надати росії статус держави-терориста після чергових російських атак по інфраструктурних об’єктах України. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
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“росія продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі в Україні. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою. Настав час світу надати їм належний правовий статус і відповідним чином ставитися до росії, як це зробили Польща, Естонія та Латвія +ПАРЄ”, – заявив він.
Доповнення
Вранці 31 жовтня російські війська здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.
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