Резніков: настав час всьому світу надати росії статус держави-терориста

Цитата

“росія продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі в Україні. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою. Настав час світу надати їм належний правовий статус і відповідним чином ставитися до росії, як це зробили Польща, Естонія та Латвія +ПАРЄ”, – заявив він.

Доповнення

Вранці 31 жовтня російські війська здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад півсотні.