"Резерв+" отримав оновлення: у Міноборони визнали збої, обіцяють стабілізацію найближчим часом

Оновлення додатку "Резерв+" уже доступне всім користувачам, повідомили у вівторок у Міноборони, визнавши, що можуть бути складнощі із застосунком "через підвищене навантаження", і додавши, що "ситуація має стабілізуватися найближчим часом", пише УНН.

Сьогодні вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновити Резерв+. Оновлення вже доступне на iOS та Android. Через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій. Якщо це сталося, зачекайте трохи й повторіть спробу. Ситуація має стабілізуватися найближчим часом - вказали у Міноборони.

Перед цим у соцмережах повідомляли, що у застосунку "Резерв+" стався збій.

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