"Резерв+" получил обновление: в Минобороны признали сбои, обещают стабилизацию в ближайшее время
Киев • УНН
Минобороны сообщило о доступности обновления «Резерв+» для iOS и Android. Из-за нагрузки возможны проблемы с авторизацией.
Обновление приложения "Резерв+" уже доступно всем пользователям, сообщили во вторник в Минобороны, признав, что могут возникать сложности с приложением "из-за повышенной нагрузки", и добавив, что "ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время", пишет УНН.
Сегодня утром часть пользователей получила сообщение о необходимости обновить "Резерв+". Обновление уже доступно на iOS и Android. Из-за повышенной нагрузки могут временно возникать сложности с авторизацией или использованием отдельных функций. Если это произошло, немного подождите и повторите попытку. Ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время
Перед этим в соцсетях сообщали, что в приложении "Резерв+" произошёл сбой.
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