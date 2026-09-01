"Резерв+" получил обновление: в Минобороны признали сбои, обещают стабилизацию в ближайшее время

Обновление приложения "Резерв+" уже доступно всем пользователям, сообщили во вторник в Минобороны, признав, что могут возникать сложности с приложением "из-за повышенной нагрузки", и добавив, что "ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время", пишет УНН.

Сегодня утром часть пользователей получила сообщение о необходимости обновить "Резерв+". Обновление уже доступно на iOS и Android. Из-за повышенной нагрузки могут временно возникать сложности с авторизацией или использованием отдельных функций. Если это произошло, немного подождите и повторите попытку. Ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время - указали в Минобороны.

Перед этим в соцсетях сообщали, что в приложении "Резерв+" произошёл сбой.

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